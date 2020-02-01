В Антарктиде зарегистрирован температурный рекорд: +20,75°С

«Невероятными и ненормальными» назвали ученые февральские температурные показатели в Антарктиде. Девятого февраля континент впервые за свою историю «пробил» планку в 20 градусов. Это случилось через 3 дня после предыдущего максимума в 18,3°С.

«Мы наблюдаем тенденцию потепления во многих местах, за которыми наблюдаем, но мы никогда не видели ничего подобного», – приводит Guardian слова одного из исследователей.

Ученые также отметили, что в январе текущего года температура суши и поверхности мирового океана была самой высокой за последние 141 год. В среднем норма (12,0°C) превышена на 1,14°C. В Северном полушарии также был зафиксирован самый теплый январь. Температура суши и океана превысила норму в среднем на 1,5°C.

По прогнозу исследователей, нынешний год войдет в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.