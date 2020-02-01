Израиль нанес очередной ракетный удар по Дамаску

В ночь на пятницу израильские истребители вновь атаковали военные объекты на территории Сирии близ Дамаска. Сценарий атаки прежний: находясь над Голанскими высотами и не пересекая сирийской границы самолеты выполняли пуски ракет «воздух-земля» по целям.

По данным сирийских СМИ, ПВО страны справилась с задачей, уничтожив большую часть выпущенных боеприпасов. Однако Jerusalem Post утверждает, что было сбито лишь несколько ракет, остальные успешно «добрались» до целей.

Газета напоминает, что регулярные авиаудары Израиль наносит по иранским объектам на территории САР и позициям проиранских формирований с целью ослаблений позиций Тегерана на Ближнем Востоке.

Ранее израильский премьер Нетаньяху завил, что не позволит закрепиться Ирану в Сирии и будет наносить столько авиаударов, сколько потребуется для достижения цели.

Официальный Дамаск пока не прокомментировал ночной налет.