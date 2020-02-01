В Шотландии выбросило на берег скелет неизвестного рогатого существа

В Великобритании во время шторма море выбросило на песчаный берег близ города Абердин (Шотландия) скелет огромного существа с костяными выростами на черепной коробке. Снимок находки выложили в сеть и попросили пользователей высказать свое мнение по этому поводу.

Фотография была сделана через несколько часов после того как стих разрушительный ураган Сиара. В Британии скорость ветра во время шторма достигала 145 км/час (в других европейских странах фиксировались порывы до 195 км/час).

Многие пользователи считаю, что это останки кита либо крупного дельфина. Один из комментаторов сообщил, что ему уже приходилось видеть подобное мертвое существо в одной из деревень недалеко от Абердина, только как оно называется, он не знает. А кое-кто считает, что на берег выбросило умершее -несское чудище, каким-то образом попавшее в океан.