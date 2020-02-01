Девочка надкусила яблоко и наткнулась на иголку

Сегодня, 08:59

Александр Зуев

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Девочка надкусила яблоко и наткнулась на иголку

Четырнадцатилетняя школьница из Мельбурна (Австралия) по имени Шелби во время обеда в учебном заведении откусила яблоко и закричала от острой боли в верхней губе. Сидевшая рядом подружка увидела, что из ее губы торчит швейная игла. Она попросила выплюнуть остававшийся во рту кусок яблока и отвела ее в медпункт. 

 

В той ситуации самым скверным оказалось то, что игла была сломана – не хватало острия, которое девочка могла проглотить. Однако тщательное обследование, проведенное медиками, инородного тела у школьницы не обнаружило. Но страхи у Шелби остались, она зареклась есть яблоки, пишет Daily Mail

Руководство супермаркета Woolworth, где было куплено злосчастное яблоко извинилось и проверило весь оставшийся товар. Но подобных «сюрпризов» больше не было. Происшествием заинтересовалась полиция, начато расследование.

Австралия яблоко игла

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