В Сирии заблудившиеся американцы открыли огонь по мирным людям. Убит подросток

Сегодня, 08:23

Александр Зуев

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В Сирии заблудившиеся американцы открыли огонь по мирным людям. Убит подросток

Колонная американской бронетехники, двигавшаяся по территории провинции Хасеке, отклонилась от маршрута и были остановлена сирийскими военными на одном из блокпостов. Подошедшие мирные жители стали требовать от военнослужащих США, чтобы те немедленно убирались вон. 

Завязался конфликт, в ходе которого американцы открыли огонь по гражданским. В результате погиб сирийский подросток, еще один житель ранен. От полномасштабного боя спасло появление российских военных, которым удалось погасить конфликт и обеспечить вывод американской колонны на маршрут следования, передает РИА Новости

Глава Пентагона Эспер, комментируя конфликт, отверг обвинение в эскалации, назвав произошедшее небольшой «стычкой». 

«Я бы не стал называть произошедшее эскалацией или, как вы сказали, боем», – сказал Эспер журналистам.
Сирия американские военные конфликт

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