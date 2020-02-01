Австралиец проспал 41 день подряд. Виновато неврологическое расстройство

Австралиец по имени Гарри время от времени впадает в длительный сон (гиперсомнию), который может длиться несколько десятков дней. Он пожаловался изданию Daily Mail , что из-за своей болезни проспал два дня рождения (16 и 17 лет), Рождество и кучу интересных спортивных соревнований. Личным рекордом 21-летнего парня является состояние сна в течение 41 суток.

«Гарри Данн страдает синдромом Клейне-Левина, также известным как синдром спящей красавицы. Это редкое неврологическое расстройство, из-за которого человек впадает в состояние гиперсомнии и может проводить во сне долгое время – от нескольких дней до нескольких месяцев», – говорится в материале.

По словам Гарри, во время «эпизода» он способен выполнять некоторые действия, о выполнении которых просят родители, например, поесть или принять душ. Но делает это неосознанно, поскольку полностью превращается в «зомби». По крайней мере, после пробуждения он ничего не помнит, а обо всем, что было в этот период ему рассказывают те же родители.