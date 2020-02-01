Австралиец проспал 41 день подряд. Виновато неврологическое расстройство

Сегодня, 14:59

Александр Зуев

0

Image
Австралиец проспал 41 день подряд. Виновато неврологическое расстройство

Австралиец по имени Гарри время от времени впадает в длительный сон (гиперсомнию), который может длиться несколько десятков дней. Он пожаловался изданию Daily Mail, что из-за своей болезни проспал два дня рождения (16 и 17 лет), Рождество и кучу интересных спортивных соревнований. Личным рекордом 21-летнего парня является состояние сна в течение 41 суток. 

«Гарри Данн страдает синдромом Клейне-Левина, также известным как синдром спящей красавицы. Это редкое неврологическое расстройство, из-за которого человек впадает в состояние гиперсомнии и может проводить во сне долгое время – от нескольких дней до нескольких месяцев», – говорится в материале. 

По словам Гарри, во время «эпизода» он способен выполнять некоторые действия, о выполнении которых просят родители, например, поесть или принять душ. Но делает это неосознанно, поскольку полностью превращается в «зомби». По крайней мере, после пробуждения он ничего не помнит, а обо всем, что было в этот период ему рассказывают те же родители.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»
А этот канал Яндекс.Дзен пока не работает
Австралия гиперсомния

Лента

В Австралии педофил насиловал девочку в туалете, пока мать пыталась сломать дверь

Сегодня, 17:07

Матвиенко поддержала идею назначать экс-президентов пожизненными сенаторами

Сегодня, 16:10

Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры фигуристки

Сегодня, 15:37

В Госдуме ответили на предложение Киева обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Сегодня, 15:33

Австралиец проспал 41 день подряд. Виновато неврологическое расстройство

Сегодня, 14:59

Два российских бизнесмена скончались на вилле в Валенсии

Сегодня, 13:54

Экс-глава УФСИН совершил самоубийство прямо в зале суда

Сегодня, 13:51

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle