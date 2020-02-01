Эрдоган снова назвал боевиков мирными гражданами и пообещал выбить сирийские войска из Идлиба

Сегодня, 12:50

Александр Зуев

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Эрдоган снова назвал боевиков мирными гражданами и пообещал выбить сирийские войска из Идлиба

Цель ударов по Идлибу – заставить мирное население бежать к турецким границам. Анкара больше не станет ждать выполнения договора по зоне деэскалации, который по-прежнему остается на бумаге. Отныне турецкое командование будет принимать решения, исходя из текущей ситуации, заявил Реджеп Эрдоган. 

Он напомнил, что в результате атак сирийской армии Турция уже потеряла убитыми 14 военнослужащих, кроме того около 50-ти получили ранения. 

«Открыто заявляю, что при малейшем ущербе турецким военным, ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада», – цитирует главу государства агентство Анадолу

Он добавил, что турецкая армия полна решимости выбить сирийские войска за пределы Идлиба, где они и должны находиться согласно сочинским договоренностям.

Турция Реджеп Эрдоган Сирия

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Эрдоган снова назвал боевиков мирными гражданами и пообещал выбить сирийские войска из Идлиба

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