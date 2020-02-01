Минобороны Украины впервые обнародовало данные о потерях в бронетехнике

Сегодня, 11:10

Александр Зуев

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Минобороны Украины впервые обнародовало данные о потерях в бронетехнике

Украинское военное ведомство рассекретило информацию о потерях в бронетехнике на Востоке Украины в период активной фазы противостояния с 2014-го по 2016 год включительно. Насколько объективна информация – неизвестно, однако она дает представление об интенсивности боевых действий. 

Согласно сообщению, которое приводит украинский ресурс Defense Express, за неполных три года ВСУ потеряли в Донбассе 2,57 тыс. единиц бронетехники. Утверждается, что большая часть из них была эвакуирована в тыл и отремонтирована на предприятиях ОПК. Что касается безвозвратных потерь (полное уничтожение техники), то таких машин насчитали 391. 

Наибольшие потери понесли мотострелковые подразделения: повреждено БМП и БТР – около 1,9 тыс., уничтожено – 282.  Танковые подразделения лишились почти 600 машин, из них повреждены 519, уничтожены – 79. Какая еще техника вошла в раздел безвозвратных потерь, не уточняется.

Украина потери бронетехника Донбасс

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