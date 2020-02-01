Перестарались: пять натовцев потерялись в Литве при отработке навыков маскировки

В ходе учения НАТО, недавно завершившегося в Литве, пятеро разведчиков пропали без вести при отработке приемов маскировки. Командование забеспокоилось и бросило на их поиск подразделения военной полиции, вертолеты и пограничников с собаками. Нашли их на вторые сутки.

Некоторое время информация об этом не разглашалась. Возможно, не знали, как преподнести. Однако во вторник военное ведомство решило нарушить молчание, представив заблудившихся воинов чуть ли не героями, которые якобы не знали, что учение закончилось, и продолжали срываться от «всех и вся».

«Военная разведывательная подготовка является особой, поскольку они должны выполнить свою задачу, оставаясь незамеченными. В данном случае они действовали таким образом до самого конца», – приводит « Sputnik Литва » сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что натовские военные во время учений играют с мобильниками и тем самым выдают свое местоположение противнику.