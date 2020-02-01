В Польше избили группу молодых людей, разговаривавших на русском языке

Сегодня, 17:06

Александр Зуев

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В Польше избили группу молодых людей, разговаривавших на русском языке

В Торуни (Польша) на группу молодых людей, среди которых был местный житель, а также гости из России, Беларуси и Украины напали польские националисты. Поводом для нападения стал разговор на русском языке. Молодчиков не смутило даже то, что среди парней находилась девушка – ей досталось так же, как и другим. 

Инцидент произошел в ночное время. Неизвестные напали внезапно с криками «Польша для поляков» и «… (нецензурная брань) украинцев». 

«Вместе с друзьями на меня напали в центре Торуни у входа в Старый город. Причиной нападения группы молодых людей стал разговор на русском языке в нашем кругу. Они не испытывали угрызений совести из-за того, что избили девушку. Но больше всего меня пугала пассивность людей, которые не реагировали и равнодушно проходили мимо», – написал местный житель в своем «Фейсбуке». 

Он отметил, что успел побывать в нескольких странах и везде к нему относились уважительно, он всегда мог рассчитывать на помощь других людей. Мужчина добавил, что подобные инциденты стали всё чаще происходить на его родине, и от этого становится очень тревожно. «Польша для поляков, земля для картофеля», – иронично заключил он. 

Позже польские СМИ сообщили, что нападение зафиксировали камеры наблюдения. Полиция устанавливает личности националистов.

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В Польше избили группу молодых людей, разговаривавших на русском языке

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