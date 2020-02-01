В Пентагоне опровергли информацию о выводе войск из Ирака

Сегодня, 11:24

Александр Зуев

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В Пентагоне опровергли информацию о выводе войск из Ирака

Недавно комитет по обороне иракского парламента сообщил о начавшемся выводе американских войск со всех 15-ти баз, расположенных на территории республики. Депутаты пояснили, что часть американского контингента останется, однако расположится лишь на двух более крупных базах на западе и севере Ирака. 

При этом в Центральном командовании ВС США эту информацию опровергли. 

«Эти сообщения являются ложными», – цитирует ТАСС заявление представителя СЕНТКОМ подполковника Эрла Брауна. 

Агентство напоминает, что в начале января, после ликвидации американцами иранского генерала Сулеймани близ Багдада, парламент Ирака подавляющим большинством голосов принял резолюцию, которой от имени народа потребовал вывода с территории страны все иностранные войска. Пентагон до сих пор саботирует это требование, а Трамп пригрозил Багдаду «невиданными санкциями».  

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