В Пентагоне опровергли информацию о выводе войск из Ирака

Недавно комитет по обороне иракского парламента сообщил о начавшемся выводе американских войск со всех 15-ти баз, расположенных на территории республики. Депутаты пояснили, что часть американского контингента останется, однако расположится лишь на двух более крупных базах на западе и севере Ирака.

При этом в Центральном командовании ВС США эту информацию опровергли.

«Эти сообщения являются ложными», – цитирует ТАСС заявление представителя СЕНТКОМ подполковника Эрла Брауна.

Агентство напоминает, что в начале января, после ликвидации американцами иранского генерала Сулеймани близ Багдада, парламент Ирака подавляющим большинством голосов принял резолюцию, которой от имени народа потребовал вывода с территории страны все иностранные войска. Пентагон до сих пор саботирует это требование, а Трамп пригрозил Багдаду «невиданными санкциями».