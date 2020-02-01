Британские хирурги удалили женщине две лишние груди

Жительница британского Хитчина по имени Фиби еще в 12 лет обнаружила у себя под мышками непонятные выросты. Позже она неоднократно обращалась к врачам, но те могли поставить диагноз, при этом отказывали в бесплатной операции по удалению наростов, пишет The Mirror .

Девушка обходила стороной пляжи, боялась заводить знакомства с парнями и вообще чувствовала себя ущербной. Ее привычной одеждой стали мешковатые футболки и кофты. Видя страдания дочери, родители скопили денег, необходимых для операции в платной клинике.

И после того, как Фиби пришло очередное уведомление из государственного медучреждения об отказе в бесплатной операции, она пошла к частникам. В это время ей исполнился 21 год.

Врачи провели обследование и пришли к выводу, что выросты состоят из дополнительной ткани груди, жира, и имеют собственную протоковую систему. Вполне возможно, что со временем на них могли бы появиться дополнительные соски. Данное отклонение встречается не часто, всего лишь у двух-шести процентов женщин.

Хирурги удалили образования. Девушка счастлива, ее жизнь изменилась в лучшую сторону.