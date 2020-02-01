Минобороны Турции сообщило о массированном ударе по сирийской армии

Турецкая артиллерия в ответ на продвижение сирийских войск в провинции Идлиб, а также на непреднамеренный обстрел турецких подразделений ответила огнем по 115 объектам, приводит РЕН.ТВ сообщение Анкары.

По данным Минобороны Турции, из атакованных 115 объектов полностью уничтожен 101. Что это за цели, командование не поясняет. Сообщается также об уничтожении 3-х сирийских танков и одного вертолета.

Ранее военное ведомство опубликовало заявление, в котором обвинило армию САР в умышленном обстреле турецкого наблюдательного пункта, приведшем к гибели 5-ти военнослужащих. Неделю назад Эрдоган заявил, что турецкие военные не покинут Идлиб, напротив, предпримут меры к укреплению своих позиций. Он также сообщил, что ответные действия Турции уже привели к гибели 76-и сирийских солдат.