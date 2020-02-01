Украинская волонтерка рассказала о крохоборстве военных в Донбассе

Украинские военные, находящиеся на линии соприкосновения в Донбассе увозят домой всё, что имеет хоть какую-нибудь ценность: изделия из металла, окна, бывшую в употреблении керамическую плитку и целые дома.

Об этом рассказала в соцсети Ольга Решетникова, приезжающая на передовую в качестве волонтера. Речь, в частности идет о бойцах 56-й бригады, дислоцированной в населенном пункте Пески. Для примера она выложила в сеть фотографию с металлическими уголками и планками, «любовно собранными» и подготовленными к вывозу.

По ее словам, солдаты собирают всё, что лежит плохо и хорошо: разбирают и срезают с гаражей металлические крыша, аккуратно вынимают из домов окна, сбивают со стен и очищают от раствора плитку. Умудрились даже подготовить к вывозу деревянный сруб.

«Все это повезут с собой. Хозяева… Шестой год смотрю на это, и опускаются руки», – цитирует волонтерку РЕН.ТВ

Она добавила, что командиры обо всем этом прекрасно знают, но ни один из них даже не попытался прекратить мародерство.