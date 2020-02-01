NASA прогнозирует «замерзание» Западной Европы

Быстрое таяние льдов увеличивает турбулентность и скорость арктического кругового течения, названного «кругом Бофорта». Оно является частью очень хрупкой арктической среды, в настоящее время затопленной пресной водой, пишет Phys.org со ссылкой на исследование NASA.

Круг Бофорта удерживают на месте многолетние западные ветры, однако если они изменять направление, то излишки талой воды попадут в Атлантику и будут уноситься течениями океана.

«Если круг Бофорта выбросит излишки пресной воды в Атлантический океан, это потенциально может замедлить его циркуляцию. И это будет иметь последствия для климата всего полушария, особенно в Западной Европе», – цитирует издание одно из авторов исследования.

В частности, будет нарушена (замедлена) циркуляция нагретых тропических вод, поступающих сегодня в северные широты, и поддерживающие стабильность климата. Это приведет к значительному снижению температуры и может устроить в Западной Европе «ледниковый период».

К такому выводу ученые пришли, наблюдая за кругом Бофорта из космоса. При этом исследователи подчеркнули, что не ожидают «закрытия» течения Гольфстрим, однако с большой долей вероятности допускают сильное на него воздействие.