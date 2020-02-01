Турция из тяжелой артиллерии обстреляла Саракиб, недавно занятый сирийскими войсками

Турецкая армия открыла огонь из тяжелой артиллерии по городу Саракиб, который на прошлой неделе взяли по контроль сирийские войска. Ранее глава Минобороны Турции Акар заявил, что Анкара изменит свой план действий в Северной Сирии, если Москва и Дамаск продолжат нарушать достигнутое соглашение о прекращении огня в Идлибе.

«Если соглашение и дальше будет нарушаться, то у нас есть план В и план С. Мы всегда говорим: не принуждайте нас, наши планы В и С готовы», – приводит слова Акара канал Al Jazeera

Тяжелая артиллерия турок бьет по городу и его окрестностям, где дислоцированы сирийские подразделения и соединения.

Очевидцы также рассказывают, что боевики антиправительственных формирований, пользуясь артиллерийской атакой начали масштабное наступление на сирийские позиции.

По данным СМИ, за последнее время армия САР освободила в Идлибе от террористов и боевиков оппозиции территорию порядка 600 кв. км.