В Корее бездомные остались без еды и мест для ночлега

Сегодня, 14:04

Александр Зуев

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В Корее бездомные остались без еды и мест для ночлега

Завезенный в Южную Корею из Китая коронавирус диктует свои правила – власти вводят всё новые ограничения, направленные на сокращение контактов в общественных местах. Одна из последних мер безопасности – закрытие бесплатных столовых и ночлежек для бездомных, причисленных к группе риска. 

Так, временно прекратила работу в Сеуле крупнейшая сеть столовых для малоимущих «Ангел». Всего же по стране закрыто более 160-ти бесплатных столовых. На их дверях появились такие объявления: 

«Уважаемые, из-за распространяющегося в последнее время коронавируса, в качестве предупредительной меры, наши бесплатные столовые временно закрываются. Несмотря на неудобство, мы просим вашего глубокого понимания. Если эпидемия вируса стихнет, мы вновь откроем столовую и постараемся предоставить вам теплую еду». 

У малоимущих нет возможности ездить по регионам и искать бесплатную еду, поэтому они приходят поздно вечером в круглосуточные магазины в надежде получить что-нибудь из просроченного товара. Но сегодня это делать запрещено, поэтому мало кто решается на подобную «щедрость», пишет РИА Новость

Напомним, накануне Минздрав Южной Кореи сообщил о 27-м случае заражения коронавирусом. С подозрением на болезнь госпитализированы еще 888 человек.

Южная Корея коронавирус бездомные

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