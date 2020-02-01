В Корее бездомные остались без еды и мест для ночлега

Завезенный в Южную Корею из Китая коронавирус диктует свои правила – власти вводят всё новые ограничения, направленные на сокращение контактов в общественных местах. Одна из последних мер безопасности – закрытие бесплатных столовых и ночлежек для бездомных, причисленных к группе риска.

Так, временно прекратила работу в Сеуле крупнейшая сеть столовых для малоимущих «Ангел». Всего же по стране закрыто более 160-ти бесплатных столовых. На их дверях появились такие объявления:

«Уважаемые, из-за распространяющегося в последнее время коронавируса, в качестве предупредительной меры, наши бесплатные столовые временно закрываются. Несмотря на неудобство, мы просим вашего глубокого понимания. Если эпидемия вируса стихнет, мы вновь откроем столовую и постараемся предоставить вам теплую еду».

У малоимущих нет возможности ездить по регионам и искать бесплатную еду, поэтому они приходят поздно вечером в круглосуточные магазины в надежде получить что-нибудь из просроченного товара. Но сегодня это делать запрещено, поэтому мало кто решается на подобную «щедрость», пишет РИА Новость .

Напомним, накануне Минздрав Южной Кореи сообщил о 27-м случае заражения коронавирусом. С подозрением на болезнь госпитализированы еще 888 человек.