Британский хирург, ампутировавший несколько тысяч конечностей, сам остался без ног

Сосудистый хирург Хоппер из Королевского госпиталя Корнуолла, расположенного в британском городе Труро, за время своей работы ампутировал тысячи конечностей. Но в прошлом году случилось несчастье с ним самим – после заражения крови (сепсиса) ему была сделана операция по ампутации обеих ног.

Весной 2019-го он внезапно почувствовал себя плохо, на ногах появилась сыть. На ночь он принял обезболивающий препарат, а утром увидел, что его ноги посинели. Врачи вылечили коллегу, но конечности пришлось ампутировать.

Теперь у Хоппера два протеза. Но он не сдался, и после курса реабилитации вновь вернулся к работе. Недавно он сделал свою первую после болезни операцию. Испытав на себе все те мучения, через которые проходят его пациенты, врач добровольно возложил на себя заботу о послеоперационном восстановлении больных, по возможности предоставляя им доступ к наилучшей реабилитации, пишет "Би-би-си ".