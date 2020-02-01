Число жертв массовых беспорядков в Казахстане увеличилось до десяти. Токаев заявил о стабилизации ситуации

Ситуация в Кордайском районе (Жамбылская обл.) после массовых погромов, произошедших в ночь на субботу, находится под контролем полиции и военнослужащих. Ведется расследование. По словам президента Казахстана Токаева, за допущение беспорядков в первую очередь будут наказаны сотрудники госорганов. При этом глава государства не уточнил, какие ведомства он имеет в виду.

Токаев выразил благодарность соотечественникам, не поддавшимся на провокацию националистов и занявших ответственную позицию в эти непростые часы.

Ранее МВД Казахстана сообщало о 8-и убитых и 40 раненых в ходе беспорядков в населенном пункте Масанчи, где проживают китаеязычные мусульмане. В воскресенье канал Хабар 24 со ссылкой на Минздрав уточнил, что количество погибших увеличилось до 10-ти. Двое умерли в больнице.

Как рассказали в республиканском правительстве, конфликт начался с бытовой драки, к которой вскоре присоединились националисты, спровоцировавшие массовые беспорядки на межнациональной почве. В результате было сожжено более 30 домов. Местные СМИ сообщали о применении огнестрельного оружия. К настоящему времени известно о задержании около 50-ти активных участников столкновений.