Число жертв массовых беспорядков в Казахстане увеличилось до десяти. Токаев заявил о стабилизации ситуации

Сегодня, 09:27

Александр Зуев

0

Image
Число жертв массовых беспорядков в Казахстане увеличилось до десяти. Токаев заявил о стабилизации ситуации

Ситуация в Кордайском районе (Жамбылская обл.) после массовых погромов, произошедших в ночь на субботу, находится под контролем полиции и военнослужащих. Ведется расследование. По словам президента Казахстана Токаева, за допущение беспорядков в первую очередь будут наказаны сотрудники госорганов. При этом глава государства не уточнил, какие ведомства он имеет в виду. 

Токаев выразил благодарность соотечественникам, не поддавшимся на провокацию националистов и занявших ответственную позицию в эти непростые часы. 

Ранее МВД Казахстана сообщало о 8-и убитых и 40 раненых в ходе беспорядков в населенном пункте Масанчи, где проживают китаеязычные мусульмане. В воскресенье канал Хабар 24 со ссылкой на Минздрав уточнил, что количество погибших увеличилось до 10-ти. Двое умерли в больнице. 

Как рассказали в республиканском правительстве, конфликт начался с бытовой драки, к которой вскоре присоединились националисты, спровоцировавшие массовые беспорядки на межнациональной почве. В результате было сожжено более 30 домов. Местные СМИ сообщали о применении огнестрельного оружия. К настоящему времени известно о задержании около 50-ти активных участников столкновений.

Казахстан массовые беспорядки жертвы

Лента

Британский хирург, ампутировавший несколько тысяч конечностей, сам остался без ног

Сегодня, 11:46

«Президент мира»: Зеленский похвастался своим имиджем в Европе после визита в Ватикан

Сегодня, 10:48

Синоптики на 4 ближайших года спрогнозировали «адскую жару» с пожарами и штормами

Сегодня, 10:38

Симптом жировой болезни печени назвал испанский диетолог

Сегодня, 10:35

В Иркутской области легковушка врезалась в фуру. Три человека погибли

Сегодня, 10:03

Microsoft свежим обновлением исправила «прощальный баг» в Windows 7

Сегодня, 09:52

Врачи назвали главные признаки шизофрении

Сегодня, 09:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle