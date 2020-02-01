«Добиваюсь идеальной фигуры»: американка накачала себе грудь до размера ZZ

Сегодня, 09:43

Александр Зуев

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«Добиваюсь идеальной фигуры»: американка накачала себе грудь до размера ZZ

Проживающая в Мичигане (США) модель по имени Фокси, сделала себе практически безразмерную грудь, однако намерена продолжить походы к пластическим хирургам. В настоящее время объем имплантов 42-летней женщины составляет 6,64 тыс. см³. 

 

«Моя цель – добиться идеальной фигуры по типу песочные часы. Чувствую себя прекрасно, когда делаю пластические операции. Мне доставляет счастье видеть, каким новым человеком я становлюсь», – цитирует Фокси издание Mail Online

Она рассказала, что начала заниматься своей фигурой после того, как рассталась с мужем. В юности ей всегда не хватало уверенности в себе, а пластические операции помогают ей самоутвердиться. 

При этом Фокси не скрывает, что огромная грудь приносит ей некоторые неудобства: ей трудно готовить пищу, потому что не видит плиту; трудно наклонятся, чтобы надеть обувь; очень неудобно идти вниз по лестнице – это часто заканчивается падением.

США модель грудь

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