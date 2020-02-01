Невозможно помыться: жители жилого дома в Индии пожаловались на льющийся из крана алкоголь

Сегодня, 16:48

Александр Зуев

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Невозможно помыться: жители жилого дома в Индии пожаловались на льющийся из крана алкоголь

В Триссуре (Индия) 18 семей, проживающих в многоквартирном доме, пожаловались городским властям на возникшие неожиданно неудобства: невозможно ни помыться, ни выпить чаю, ни приготовить еды. Оказалось, что из- крана этих 18-ти квартир, пользующихся отдельно скважиной, вместо чистой воды потекла непонятная алкогольная смесь. 

Впрочем, непонятной смесь оставалась недолго, чиновники быстро выяснили, в чем дело. 

«Рядом с домом находился бар Rachana. Шесть лет назад его закрыли и запасы спиртного опечатали. Теперь акцизный департамент завершил формальности, связанные с утилизацией спиртного, и сотрудники «безжалостно» вылили все алкогольные напитки в яму, которую выкопали рядом с баром», – рассказал изданию News Minute один из чиновников. 

По его словам, в яме оказались 6 тыс. литров пива, сотни литров ликера и другого алкоголя. Всё это просочилось в скважину и стало поступать в жилые квартиры. 

В настоящее время вода из скважины выливается на улицу, а семьям привозят воду в цистернах.

Индия вода алкоголь жилой дом

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