Невозможно помыться: жители жилого дома в Индии пожаловались на льющийся из крана алкоголь

В Триссуре (Индия) 18 семей, проживающих в многоквартирном доме, пожаловались городским властям на возникшие неожиданно неудобства: невозможно ни помыться, ни выпить чаю, ни приготовить еды. Оказалось, что из- крана этих 18-ти квартир, пользующихся отдельно скважиной, вместо чистой воды потекла непонятная алкогольная смесь.

Впрочем, непонятной смесь оставалась недолго, чиновники быстро выяснили, в чем дело.

«Рядом с домом находился бар Rachana. Шесть лет назад его закрыли и запасы спиртного опечатали. Теперь акцизный департамент завершил формальности, связанные с утилизацией спиртного, и сотрудники «безжалостно» вылили все алкогольные напитки в яму, которую выкопали рядом с баром», – рассказал изданию News Minute один из чиновников.

По его словам, в яме оказались 6 тыс. литров пива, сотни литров ликера и другого алкоголя. Всё это просочилось в скважину и стало поступать в жилые квартиры.

В настоящее время вода из скважины выливается на улицу, а семьям привозят воду в цистернах.