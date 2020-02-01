Британский бизнесмен «изобрел» пластиковые ночлежки для бездомных

Миллионер из Великобритании Питер Доу представил свое изобретение, которое, по его мнению, улучшит жизнь бездомных людей, вынужденных ночевать на улице. В его «домике», уверяет бизнесмен, сухо, тепло и безопасно.

Создается спальное место просто: два мусорных бака соединяются вместе, а там, где будет голова, прорезается окошко. Всё! Матрасы и подушки – по желанию.

Идея пришла к нему в голову, когда он пытался сконструировать прототип одноместного автомобиля.

«Мусорный бак на колесиках стоит 50 фунтов стерлингов, а два мусорных бака – 100 фунтов стерлингов. Я выбрал их, потому что они дешевые и могут применятся повсеместно. Лежа на улице в одном спальном мешке, бездомные уязвимы. Прохожие пинают их ногами, обливают водой. А внутри капсулы уютно, комфортно и нет сквозняков. А для обзора можно прорезать в стенке окошко», – цитирует миллионера ресурс Cambridge

Доу также хочет дополнить изделие велосипедным замком, чтобы капсулу не смогли унести вместе с человеком. На улицах еще много циничных юмористов, которые могут переместить несчастного человека, например, на настоящую помойку, пояснил он.

Многие идею бизнесмена восприняли в штыки, назвав его изобретение издевательством над бездомными.