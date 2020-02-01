Британский бизнесмен «изобрел» пластиковые ночлежки для бездомных

Миллионер из Великобритании Питер Доу представил свое изобретение, которое, по его мнению, улучшит жизнь бездомных людей, вынужденных ночевать на улице. В его «домике», уверяет бизнесмен, сухо, тепло и безопасно.
Создается спальное место просто: два мусорных бака соединяются вместе, а там, где будет голова, прорезается окошко. Всё! Матрасы и подушки – по желанию.
Идея пришла к нему в голову, когда он пытался сконструировать прототип одноместного автомобиля.
Доу также хочет дополнить изделие велосипедным замком, чтобы капсулу не смогли унести вместе с человеком. На улицах еще много циничных юмористов, которые могут переместить несчастного человека, например, на настоящую помойку, пояснил он.
Многие идею бизнесмена восприняли в штыки, назвав его изобретение издевательством над бездомными.
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