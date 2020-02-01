Израиль нанес два удара по территории Сирии. Восемь военнослужащих пострадали

Сегодня, 11:37

Александр Зуев

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Израиль нанес два удара по территории Сирии. Восемь военнослужащих пострадали

После двух ракетных ударов, нанесенных ночью израильскими истребителями по объектам в Сирии, ранения получили 8 военнослужащих правительственной армии. С ракетами противника боролись подразделения сирийской ПВО, многие боеприпасы были сбиты в воздухе, рассказал РИА Новости источник. 

Он уточнил, что израильтяне разделили удары на две «волны». Первая атака была проведена около часа ночи. Ее целями стали объекты, расположенные близ Дамаска. Примерно через час ракетному удару подверглись объекты в провинциях Кунейтра и Дераа. На территорию Сирии израильские истребители не залетали, пуски ракет выполнялись в районе Голанских высот, добавил собеседник. 

«ПВО удалось уничтожить значительное количество атакующих ракет. В результате атаки ранены восемь бойцов, нанесен материальный ущерб», – сообщил он.

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