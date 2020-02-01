В Одесской области обнаружен «спиртопровод», проложенный в Молдову

Погранслужба Украины обнаружила у села Новое полиэтиленовую трубу со спиртом, протянутую неглубоко под землей через границу с Молдовой (точнее, с Преднистровьем). То, что по трубе прокачивался спирт, установили эксперты, проведя анализ оставшейся в нем жидкости.

«Реализуя оперативную информацию, правоохранители на участке отдела пограничной службы «Раздельная» за 500 метров от границы обнаружили полиэтиленовую трубу с остатками жидкости с характерным запахом спирта, которая находилась под землей», – говорится в сообщении госпогранслужбы.

Пограничники вытащили из-под земли в общей сложности более 500 м шланга, внутренний диаметр которого составил 20 мм. Труба была протянута в направлении села Никольское, расположенного на территории молдавского Приднестровья.

К розыску лиц, причастных к незаконному бизнесу, подключилась полиция. Проводится расследование. Сообщили ли украинские пограничники о находке приднестровским коллегам, не уточняется.