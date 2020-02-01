Американский исследователь заподозрил российский спутник в «орбитальном» шпионаже

Американские СМИ подхватили тему шпионажа в космосе, обвинив российский аппарат «Космос 2542» в излишнем интересе к американскому спутнику USA 245, запущенному около 7-и лет назад в интересах военной разведки.

Первым об этом сообщил аспирант университета в штате Индиана. Ему показались подозрительными маневры российского аппарата, который через равные промежутки времени (примерно раз в 10 дней) приближается к «американцу» на расстояние до 150 км.

Однако шпионского скандала, скорее всего, не будет, считают эксперты. Во-первых, это недоказуемо – на данной орбите много спутников, и к кому "россиянин" проявляет интерес, установить невозможно. Во-вторых, русские, запуская «Космос 2542», сами объявили, что он предназначен для инспекции других (российских) аппаратов, сообщения о техническом состоянии которых будет оправляться на землю. По крайней мере, это объясняет его маневры, пишет Verge .

«Вывод о том, что это слежка за USA 245, является спекуляцией, основанной лишь на орбитальных данных. Утверждая, что это слежка, мы можем получить неверное представление о том, что происходит на самом деле, и даже ошибочно принять некоторые маневры за атаку», – сказал изданию эксперт Брайан Уиден.