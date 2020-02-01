В Британии обнаружено более 40 скелетов со связанными руками

Сегодня, 11:54

Александр Зуев

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В Британии обнаружено более 40 скелетов со связанными руками

Близ города Бакингем (Британия) строители, занимавшиеся планировкой местности под жилые дома, неожиданно обнаружили несколько захоронений, в которых лежали скелеты людей со связанными руками. Уложены останки в неглубокие могилы, именно поэтому и были обнаружены рабочими. 

 

Стройку приостановили и пригласили археологов. Тем в свою очередь удалось поднять на поверхность 42 скелета. Пока специалисты затрудняются сказать, кому принадлежат останки, но предполагают, что в земле они пролежали около тысячи лет. Причем связанные за спиной руки говорят о казни невольников, возможно, пленных. 

«Тогда (около Х века) были массовые убийства в Бакингеме. Также скелеты могут принадлежать жертвам гражданской войны (Английская революция XVII века)», – предположил представитель окружного совета Стачбери, которого цитирует MK Citizen.  

Что касается ученых, то они поделятся своим мнением после более детального изучения находки.

Британия захоронения скелеты

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