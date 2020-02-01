В Таиланде родился «щенок-циклоп» с необычной мордой

Щенок с редкой мутацией родился в одной из деревень Таиланда. У него один большой глаз прямо посредине лба. Мордочка новорожденного меньше всего напоминает собачью, непропорционально большие губы делают его похожим на обезьяний отпрыск, хотя рожала малыша обычная собака, пишет Sun .

Щенок получил кличку Кевин в честь одноглазого «миньона» из одноименного мультика. При этом ветеринары делают неутешительные прогнозы: с одним глазом, который, кстати говоря, пока не видит, он бы мог прожить до старости, но дефект пасти ставит под сомнение его долгую жизнь, поскольку сулит большие проблемы. По их словам, с такими дефектами животные обычно живут около недели-двух.

Тем не менее, хозяин надеется поставить на ноги своего питомца, которого считает добрым предзнаменованием свыше.