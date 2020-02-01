В Таиланде родился «щенок-циклоп» с необычной мордой

Щенок с редкой мутацией родился в одной из деревень Таиланда. У него один большой глаз прямо посредине лба. Мордочка новорожденного меньше всего напоминает собачью, непропорционально большие губы делают его похожим на обезьяний отпрыск, хотя рожала малыша обычная собака, пишет Sun.
Щенок получил кличку Кевин в честь одноглазого «миньона» из одноименного мультика. При этом ветеринары делают неутешительные прогнозы: с одним глазом, который, кстати говоря, пока не видит, он бы мог прожить до старости, но дефект пасти ставит под сомнение его долгую жизнь, поскольку сулит большие проблемы. По их словам, с такими дефектами животные обычно живут около недели-двух.
Тем не менее, хозяин надеется поставить на ноги своего питомца, которого считает добрым предзнаменованием свыше.
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