Телохранитель Кэмерона спровоцировал на борту самолета панику, забыв в туалете пистолет

В нью-йоркском аэропорту на борту британского авиалайнера, готовящегося к вылету в Лондон, произошла паника. Ее спровоцировал найденный в туалете одним из пассажиров заряженный пистолет Glock 19. Владельца оружия удалось установить быстро благодаря лежавших там же паспортам на имя бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона и его телохранителя. Инцидент произошел накануне вечером.

Командир самолета не стал спускать дело «на тормозах» и вызвал на борт экстренные службы. Началось дознание и повторная проверка салона. В итоге вылет был задержан более чем на час. Офицера-телохранителя от исполнения обязанностей отстранили до окончания внутреннего расследования.