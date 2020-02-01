Телохранитель Кэмерона спровоцировал на борту самолета панику, забыв в туалете пистолет

Сегодня, 09:28

Александр Зуев

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Телохранитель Кэмерона спровоцировал на борту самолета панику, забыв в туалете пистолет

В нью-йоркском аэропорту на борту британского авиалайнера, готовящегося к вылету в Лондон, произошла паника. Ее спровоцировал найденный в туалете одним из пассажиров заряженный пистолет Glock 19. Владельца оружия удалось установить быстро благодаря лежавших там же паспортам на имя бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона и его телохранителя. Инцидент произошел накануне вечером. 

Командир самолета не стал спускать дело «на тормозах» и вызвал на борт экстренные службы. Началось дознание и повторная проверка салона. В итоге вылет был задержан более чем на час. Офицера-телохранителя от исполнения обязанностей отстранили до окончания внутреннего расследования. 

«Мы очень серьезно относимся к этому вопросу, и сейчас проводится внутреннее расследование», – цитирует Mirror представителя британской спецслужбы.
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