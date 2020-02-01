Норвежские власти не пустили в страну ансамбль Северного флота России

Сегодня, 15:44

Александр Зуев

0

Image
Норвежские власти не пустили в страну ансамбль Северного флота России

Власти Норвегии отказали во въезде на территорию страны российскому ансамблю североморцев, который по соглашению сторон должен был выступить на культурно-политическом фестивале Barents Spektakel. Мероприятие пройдет в небольшом городе Киркенес в середине февраля. 

Решение «не пускать» принял соответствующий департамент норвежского МИДа и был поддержан министерством обороны. Официальным поводом для отказа стало непредоставление членами ансамбля отпечатков пальцев при оформлении виз. Дипломатам объяснили, что российским военнослужащим запрещено проходить подобную процедуру. Те спорить не стали, но визы выдавать отказались, сообщает Интерфакс

Barents Spektake – фестиваль многогранный. Помимо танцев и песен он включает в себя обсуждение различных политических и культурных вопросов в форме семинаров и круглых столов. В феврале участники форума будут обсуждать российскую тему.

Норвегия ансамбль СФ РФ визы отказ

Лента

 Обнародован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

Сегодня, 18:57

В Сирии «Белые каски» завершили съемку фейкового фильма о химатаке

Сегодня, 17:40

Тела молодых влюбленных обнаружены в московской квартире

Сегодня, 16:58

Французский посол в Киеве осудил политику, направленную на изоляцию России

Сегодня, 16:22

Норвежские власти не пустили в страну ансамбль Северного флота России

Сегодня, 15:44

Опубликованы цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20

Сегодня, 15:25

Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери

Сегодня, 15:21

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle