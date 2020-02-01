Норвежские власти не пустили в страну ансамбль Северного флота России

Власти Норвегии отказали во въезде на территорию страны российскому ансамблю североморцев, который по соглашению сторон должен был выступить на культурно-политическом фестивале Barents Spektakel. Мероприятие пройдет в небольшом городе Киркенес в середине февраля.

Решение «не пускать» принял соответствующий департамент норвежского МИДа и был поддержан министерством обороны. Официальным поводом для отказа стало непредоставление членами ансамбля отпечатков пальцев при оформлении виз. Дипломатам объяснили, что российским военнослужащим запрещено проходить подобную процедуру. Те спорить не стали, но визы выдавать отказались, сообщает Интерфакс .

Barents Spektake – фестиваль многогранный. Помимо танцев и песен он включает в себя обсуждение различных политических и культурных вопросов в форме семинаров и круглых столов. В феврале участники форума будут обсуждать российскую тему.