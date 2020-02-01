Минск опроверг информацию о создании в республике центра НАТО

Сегодня, 13:58

Александр Зуев

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Минск опроверг информацию о создании в республике центра НАТО

Минобороны Беларуси назвало распространяемую в интернете информацию о планах по строительству на территории республики натовского учебного центра выдумкой недоброжелателей. Никаких переговоров на эту тему с Североатлантическим альянсом не ведется, добавили в ведомстве. 

После визита в Минск госсекретаря Помпео появились сообщения о том, что белорусское руководство якобы начало переговоры с НАТО о совместном строительстве в республике учебного центра. В информации указывалось, что объект планируется создать в рамках запущенной альянсом программы, направленной на установление более тесного сотрудничества с внеблоковыми союзниками. Программа называется «Партнерство ради мира».   

Напомним, глава Госдепа США побывал в Минске 1 февраля. В ходе переговоров он предложил Лукашенко обеспечить Беларусь нефтью по сходной цене. По данным агентства «Sputnik Беларусь», в конце этой недели белорусский лидер должен встретиться с Владимиром Путиным.

Беларусь НАТО учебный центр

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