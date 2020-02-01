Пленные террористы раскрыли связь Турции с «ан-Нусрой»

Турция поддерживает группировку «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация запрещена в РФ) денежными средствами, вооружением и живой силой. Об этом сирийским военным сообщили пленные боевики.

Один из них рассказал, что ранее, еще до вступления в группировку, решил уехать вместе с семьей в Турцию. Однако там их задержали полицейские и под угрозой расправиться с близкими буквально заставили воевать на стороне «ан-Нусры». Всю семью они отправили в лагерь для беженцев, заявив, что пока он воюет в рядах группировки, с ними всё будет нормально, и даже выдали $100 подъемных, пишет РИА Новости .

Другой пленный рассказал схожую историю: его семье не хватало денег на еду, и турки предложили подзаработать в «ан-Нусре». Он также сообщил, что в составе сил группировки есть афганские и пакистанские формирования. А в плен боевик попал недавно, когда остатки его отряда бежали под защиту турецких военных, стоявших в провинции Алеппо.

Напомним в конце января армией САР был освобожден от террористов Мааррет-эн-Нууман, считавшийся форпостом «ан-Нусры» в Идлибе. Сирийские подразделения продолжают наступление вглубь провинции. Анкаре это не понравилось, и она обвинила Россию в несоблюдении соглашения о политическом урегулировании ситуации.