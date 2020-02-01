Прибывший в Киев Эрдоган поприветствовал караул словами: «Слава Украине!»

Прибывший в понедельник на Украину турецкий лидер Эрдоган поздоровался со встречающим его почетным караулом бандеровским приветствием «Слава Украине!». Военнослужащие ответили ему соответственно: «Героям слава!». Дело происходило в Киеве у Мариинского дворца.

С использованием этого приветствия Эрдоган здоровался с военными и в прошлый свой приезд. Также националистический лозунг пришелся по душе и президенту Беларуси Лукашенко, он его тоже использовал в ходе официального визита.

На Украине упомянутые слова закреплены законом и внесены в воинские уставы. Теперь это обязательное в вооруженных силах Украины приветствие. В скором времени «Слава Украине» станет обязательным и в Национальной полиции страны, сообщает РИА Новости .