Прибывший в Киев Эрдоган поприветствовал караул словами: «Слава Украине!»

Сегодня, 17:27

Александр Зуев

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Прибывший в Киев Эрдоган поприветствовал караул словами: «Слава Украине!»

Прибывший в понедельник на Украину турецкий лидер Эрдоган поздоровался со встречающим его почетным караулом бандеровским приветствием «Слава Украине!». Военнослужащие ответили ему соответственно: «Героям слава!». Дело происходило в Киеве у Мариинского дворца. 

С использованием этого приветствия Эрдоган здоровался с военными и в прошлый свой приезд. Также националистический лозунг пришелся по душе и президенту Беларуси Лукашенко, он его тоже использовал в ходе официального визита. 

На Украине упомянутые слова закреплены законом и внесены в воинские уставы. Теперь это обязательное в вооруженных силах Украины приветствие. В скором времени «Слава Украине» станет обязательным и в Национальной полиции страны, сообщает РИА Новости.

Украина Реджеп Эрдоган приветствие

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