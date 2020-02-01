Турция пообещала отомстить сирийской армии за гибель своих солдат

В сирийском Идлибе в ходе артобстрела со стороны армии САР погибли 4 и ранены 9 турецких военнослужащих. Турецкое командование пообещало отомстить и приказало открыть ответный огонь.
Он добавил, что турецкая армия продолжит свои операции в Сирии, направленные на обеспечение безопасности Турции и ее «идлибских братьев».
При этом Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении ранее достигнутых договоренностей о политическом урегулировании ситуации в Идлибе.
Напомним, в начале января РФ совместно с Турцией объявили в провинции Идлиб перемирие. Но уже через сутки оно было нарушено боевиками. После этого армия САР возобновила операцию.
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