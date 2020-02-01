Турция пообещала отомстить сирийской армии за гибель своих солдат

В сирийском Идлибе в ходе артобстрела со стороны армии САР погибли 4 и ранены 9 турецких военнослужащих. Турецкое командование пообещало отомстить и приказало открыть ответный огонь.

«Мы продолжаем отвечать на эту атаку. Те, кто решил проверить решимость Турции, вскоре поймут свою ошибку. По 46 целям режима (Асада) были нанесены удары из 122-мм штурмовых гаубиц и 100-мм минометов. По предварительным данным, 30-35 сирийцев были нейтрализованы», – цитирует президента Сирии Эрдогана канал NTV

Он добавил, что турецкая армия продолжит свои операции в Сирии, направленные на обеспечение безопасности Турции и ее «идлибских братьев».

При этом Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении ранее достигнутых договоренностей о политическом урегулировании ситуации в Идлибе.

Напомним, в начале января РФ совместно с Турцией объявили в провинции Идлиб перемирие. Но уже через сутки оно было нарушено боевиками. После этого армия САР возобновила операцию.