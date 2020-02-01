«Это очень мало»: Зеленский требует от Тегерана больше денег за погибших в «Боинге» украинцев

Правительство Ирана установило размер компенсационной выплаты за каждого погибшего в авиакатастрофе украинца в размере $80 тыс. (около 5 млн. руб.). По мнению президента Украины, этого недостаточно. Зеленский отказался от такой суммы и заявил, что подаст на Иран в Международный суд.
Сам же Киев назначил компенсацию за каждого погибшего в размере 200 тыс. грн. (чуть более 500 тыс. руб.). Это всё, что государство может выплатить на сегодняшний день, пояснил президент.
Кроме того, по его словам, будут выплаты и от «Международных линий Украины», но пока их страховые компании испытывают трудности в работе с иранской стороной, поскольку Тегеран находится под жесткими санкциями.
Напомним, украинский самолет был по ошибке сбит иранскими военными 8 января, на борту находилось более 170 человек.
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