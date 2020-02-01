«Это очень мало»: Зеленский требует от Тегерана больше денег за погибших в «Боинге» украинцев

Правительство Ирана установило размер компенсационной выплаты за каждого погибшего в авиакатастрофе украинца в размере $80 тыс. (около 5 млн. руб.). По мнению президента Украины, этого недостаточно. Зеленский отказался от такой суммы и заявил, что подаст на Иран в Международный суд.

«Они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать – 80 тысяч долларов это совсем мало», – сказал Зеленский каналу ТСН

Сам же Киев назначил компенсацию за каждого погибшего в размере 200 тыс. грн. (чуть более 500 тыс. руб.). Это всё, что государство может выплатить на сегодняшний день, пояснил президент.

Кроме того, по его словам, будут выплаты и от «Международных линий Украины», но пока их страховые компании испытывают трудности в работе с иранской стороной, поскольку Тегеран находится под жесткими санкциями.

Напомним, украинский самолет был по ошибке сбит иранскими военными 8 января, на борту находилось более 170 человек.