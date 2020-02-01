Армия США может получить смарт-винтовки с системой 100-процентного попадания

Американское командование рассматривает возможность закупки для армии изделий, разработанных израильской Smart Shooter Inc. и сотрудничающей с компанией Sig Sauer, которые позволяют со 100-процентной надежностью поражать цель. Речь идет о системе SMASH, превращающей обычное стрелковое оружие в умное.
По данным ресурса Military.com, новое оборудование может появиться в американской армии уже в 2023 году. Суть системы заключается в том, что установленная, например, на штурмовую винтовку, она не позволит палить куда-то в сторону противника. Чтобы произвести выстрел, системе необходима конкретная цель. Прибор автоматически вычисляет дальность до объекта и рассчитывает траекторию полета пули, указывая бойцу, в какую точку необходимо целится для гарантированного поражения. После этого SMASH позволяет стрелять.
Если же цель внезапно начинает движение, стрелок продолжает держать на ней перекрестие прицела, нажимая на спусковой крючок. И лишь когда баланс вновь будет достигнут, прозвучит выстрел.
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