Армия США может получить смарт-винтовки с системой 100-процентного попадания

Американское командование рассматривает возможность закупки для армии изделий, разработанных израильской Smart Shooter Inc. и сотрудничающей с компанией Sig Sauer, которые позволяют со 100-процентной надежностью поражать цель. Речь идет о системе SMASH, превращающей обычное стрелковое оружие в умное.

По данным ресурса Military.com , новое оборудование может появиться в американской армии уже в 2023 году. Суть системы заключается в том, что установленная, например, на штурмовую винтовку, она не позволит палить куда-то в сторону противника. Чтобы произвести выстрел, системе необходима конкретная цель. Прибор автоматически вычисляет дальность до объекта и рассчитывает траекторию полета пули, указывая бойцу, в какую точку необходимо целится для гарантированного поражения. После этого SMASH позволяет стрелять.

«Стрелок смотрит через оптическое устройство, помещает перекрестие на цель и нажимает кнопку, чтобы отметить цель крошечным прямоугольником. Когда информация поступает обратно в компьютер, стрелок держит перекрестие прицела на цели и нажимает на спусковой крючок, но оружие не будет стрелять, если прицел не выстроен должным образом», рассказал изданию один из разработчиков.

Если же цель внезапно начинает движение, стрелок продолжает держать на ней перекрестие прицела, нажимая на спусковой крючок. И лишь когда баланс вновь будет достигнут, прозвучит выстрел.