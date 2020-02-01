Полицейские провели жесткое задержание китаянки из-за отказа надеть медицинскую маску

Сегодня, 10:08

Александр Зуев

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Полицейские провели жесткое задержание китаянки из-за отказа надеть медицинскую маску

Полицейские в китайском Шеньчжене уложили женщину на пол и надели наручники за нарушение предписания властей не появляться в публичных местах без медицинской маски. Инцидент произошел накануне в местном супермаркете. 

Молодая женщина расхаживала по магазину и игнорировала просьбы находившихся там людей надеть маску. Постепенно обстановка накалилась и в конфликт вмешались представители администрации торгового заведения. Они выдвинули ультиматум: либо покупательница надевает маску немедленно, либо ее выводят на улицу. Тогда разгоряченная спором женщина начала плеваться в их сторону.   

Досталось и подоспевшим полицейскими, попытавшимся надеть на нее наручники: она стала вырываться и пинать стражей порядка. Тем ничего не оставалось, как повалить разбушевавшуюся женщину на пол и обездвижить. Сначала ее повезли в больницу, а когда выяснилось, что она здорова – в полицию, сообщает Metro.co.uk.

Китай медицинская маска задержание

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