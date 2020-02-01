Террористы обстреляли из минометов детсад и мечеть в Алеппо

Сегодня, 11:40

Александр Зуев

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Террористы обстреляли из минометов детсад и мечеть в Алеппо

Засевшие с Идлибе боевики, которых официальный Вашингтон называет не иначе как «мирным населением», обстреляли в Алеппо мечеть и детский сад, где воспитанников обучают русскому языку. Оба здания недавно были отремонтированы. К счастью, никто не пострадал. 

За час до минометного обстрела в мечети закончилась служба, и прихожане разошлись по домам. В здании оставались лишь несколько человек – сторож и сотрудники одного из благотворительных фондов, готовивших еду для бедняков. Они успели укрыться, а вот зданию досталось: ни одного целого окна и стены, посеченные осколками. 

В детсаде также никого не было, малышей разобрали родители. 

«Родители только забрали детей и ушли, мы уже закрывались… У меня нет слов: я не понимаю, как можно стрелять по детсаду», – приводит РЕН.ТВ слова одного из сотрудников. 

Руководство города решило на время приостановить работу дошкольного заведения. 

Как отметили в российском Центре по примирению сторон, боевики в Идлибе продолжают нарушать перемирие. Только за минувшие сутки они 34 раза открывали огонь по подразделениям сирийской армии и городским кварталам.

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