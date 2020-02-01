В США полицейские чуть не застрелили оперную певицу, прорвавшуюся к резиденции Трампа

Сегодня, 10:13

Александр Зуев

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В США полицейские чуть не застрелили оперную певицу, прорвавшуюся к резиденции Трампа

Во Флориде задержана оперная певица Ханна Ремхилд, прорвавшаяся на своем внедорожнике через два КПП на пути к резиденции Дональда Трампа. По данным CNBC, женщина приехала в штат для участия в концерте. На 30-летнюю певицу обратили внимание полицейские округа Палм-Бич, когда она остановила автомобиль, залезла не крышу и начала танцевать. 

Правоохранители попытались поговорить с ней, но женщина вернулась за руль и «дала газу». Развив недозволенную в штате скорость, она протаранила шлагбаумы на двух КПП, стоящих на дороге к резиденции Трампа. Полицейские открыли по автомобилю огонь, наделав в нем достаточное количество пробоин. Певица, к счастью, не пострадала. Поняв, что едет «куда-то не туда», она развернулась и помчалась в обратном направлении. 

Ханну задержали у гостиницы, в которой она остановилась. В полиции позже сообщили, что прорыв 2-х КПП связан не с терроризмом, а, скорее, с состоянием правонарушителя. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.  

США певица резиденция Трампа

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