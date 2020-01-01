У побережья США рыбак выловил страшного морского монстра с пастью и щупальцами

В соцсетях обсуждают неведомое морское чудище, выловленное рыбаком у побережья Кони-Айленд в США. Это настоящий монстр, так как напоминает одновременно и крокодила, и мутировавшего ската, и барсука. Видео, на котором запечатлен странный улов, впервые появилось в социальной сети TikTok и быстро стало вирусным.

На кадрах видно, что животное, которое попалось на удочку, по размерам не очень большое. У него большая пасть и щупальца. При этом оно извивается и делает попытку встать на лапы.

Мальчик, который его поймал, спрашивает у матери, что это за зверь. Женщина, взглянув на добычу, испугалась.

Она сняла морское чудище на камеру и выложила ролик в соцсеть, поинтересовавшись у пользователей, что же это может быть.

« Может, это осьминог с наследственной мутацией или мутацией, вызванной химикатами?», «Это похоже на ската, которому очень больно», «Чудо-юдо-рыба-кит. Очень похоже», - поделились версиями интернет-пользователи.

К слову, только на TikTok у видео более 2 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков. К сожалению, пока нет ни единого комментария ученых, которые могли бы пролить свет на происхождение запечатленного на видео существа.