Испытания выявили новые недостатки F-35, касающиеся вооружения

Сегодня, 10:28

Александр Зуев

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Испытания выявили новые недостатки F-35, касающиеся вооружения

Вмонтированные в корпус истребителя малокалиберные (25 мм) автоматические пушки показывают «неприемлемую» точность при поражении наземных целей. Кроме того, корпус машины в местах крепления пушки начинает растрескиваться. Об этом изданию Bloomberg рассказал Роберт Беллер, глава департамента эксплуатационных испытаний Пентагона. 

При более детальном исследовании оказалось, что проблемы с точностью пушек возникли из-за «перекошенных креплений», не соответствующим спецификации – они просто не могут стрелять точно в цель. 

Кроме того, в прошлом году испытатели выявили дополнительно 870 недостатков в программном обеспечении самолета (в 2017 году – 917). Все они являются некритичными, но, тем не менее, требуют срочного исправления, поскольку всё больше машин поставляется за рубеж и последующий их ремонт весьма проблематичен. 

«Хотя программный офис работает над устранением недостатков, новые открытия всё еще делаются, что приводит лишь к незначительному снижению их общего числа и создает множество новых проблем для решения», – говорится в докладе испытателей.
США F-35 вооружение

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