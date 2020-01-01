Госдеп приветствовал согласие Греции создать на ее территории новые американские базы

Госсекретарь Помпео выразил удовлетворение по поводу ратификации парламентом Греции соглашения о создании на территории страны дополнительных военных баз США. Документ также предусматривает возможность использования американцами в своих целях практически всех военных объектов республики.

«Я приветствую ратификацию парламентом Греции нашего обновленного Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA), стратегический пробный камень в наших оборонных отношениях. Греция ключевой союзник НАТО, и мы будем продолжать укреплять наше прочное партнерство», – написал Помпео в своем «Твиттере».

Указанное соглашение было заключено в начале октября прошлого года. Как отметил по этому поводу американский посол в Афинах Пайетт, оборонное сотрудничество между США и Грецией развивается «беспрецедентными темпами».

Договор дает возможность Пентагону расширить базу на острове Крит, а также использовать инфраструктуру еще 3-х греческих баз для создания новых военных объектов.