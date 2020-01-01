Польша покупает у США 32 истребителя F-35

Польские и американские переговорщики подготовили к подписанию твердый контракт на поставку ВВС Польши 32-х истребителей 5-го поколения F-35A. Кроме самолетов в договор включены запчасти, наземные тренажеры, оборудование для обслуживания машин, а также услуги по подготовке пилотов.

Общая стоимость сделки – около $4,6 млрд. Контракт должен быть подписан в пятницу. На церемонию прибудет президент Польши Дуда. Министр обороны Блащак не скрывает своего восторга.

«Войско польское никогда не имело в своем распоряжении настолько современного вооружения. Это top of the top, если речь идет о вооружении. Это самолет, несравнимый ни с какими другими самолетами, самолет, который дает превосходство военно-воздушным силам», – цитирует главу Минобороны РИА Новости

Он уверен, что враги теперь сто раз подумают, прежде чем напасть на Польшу, вооруженную такими современными самолетами.

Ранее сообщалось, что Польша намерена ежегодно тратить (до 2035 года) на модернизацию своей армии более $10 млрд.