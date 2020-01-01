Фрагмент «стены Трампа» из-за сильного ветра завалился на мексиканскую территорию

В США на границе с Мексикой сильный ветер завалил фрагмент забора, состоящего из стальных панелей высотой более 9-ти метров. Инцидент произошел в Калифорнии близ мексиканского города Мехикали. Несущие конструкции пострадавших секций были залиты бетоном, однако шквалистый ветер успел сдуть ограждение до того, как раствор затвердел, пишет The Guardian .

Сообщается, что прямо за забором с мексиканской стороны проходит автомобильная дорога. По счастливой случайности никто не пострадал.

«К счастью, мексиканские власти быстро отреагировали и смогли перенаправить движение на близлежащую улицу», – цитирует издание американского пограничника.

Позже упавшие секции «были извлечены» из Мексики и поставлены на место. Теперь их удерживает с помощью тросов строительная техника.