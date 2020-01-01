Фрагмент «стены Трампа» из-за сильного ветра завалился на мексиканскую территорию

Сегодня, 12:57

Александр Зуев

0

Image
Фрагмент «стены Трампа» из-за сильного ветра завалился на мексиканскую территорию

В США на границе с Мексикой сильный ветер завалил фрагмент забора, состоящего из стальных панелей высотой более 9-ти метров. Инцидент произошел в Калифорнии близ мексиканского города Мехикали. Несущие конструкции пострадавших секций были залиты бетоном, однако шквалистый ветер успел сдуть ограждение до того, как раствор затвердел, пишет The Guardian

Сообщается, что прямо за забором с мексиканской стороны проходит автомобильная дорога. По счастливой случайности никто не пострадал. 

«К счастью, мексиканские власти быстро отреагировали и смогли перенаправить движение на близлежащую улицу», – цитирует издание американского пограничника. 

Позже упавшие секции «были извлечены» из Мексики и поставлены на место. Теперь их удерживает с помощью тросов строительная техника.

США Мексика стена

Лента

Главред RT поблагодарила российских военных за спасение раненой журналистки в Сирии

Сегодня, 15:27

В Хакасии осуждена супружеская пара за сожжение внука в печи

Сегодня, 14:50

Мишустин дал указание закрыть российскую границу на Дальнем Востоке

Сегодня, 13:48

В Китае призвали не опасаться почтовых отправлений из-за коронавируса

Сегодня, 13:27

Фрагмент «стены Трампа» из-за сильного ветра завалился на мексиканскую территорию

Сегодня, 12:57

В Калужской области ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую

Сегодня, 12:22

Китайские эксперты заявили, что Штаты могут уничтожить Россию за три часа

Сегодня, 11:59

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle