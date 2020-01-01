Фрагмент «стены Трампа» из-за сильного ветра завалился на мексиканскую территорию

В США на границе с Мексикой сильный ветер завалил фрагмент забора, состоящего из стальных панелей высотой более 9-ти метров. Инцидент произошел в Калифорнии близ мексиканского города Мехикали. Несущие конструкции пострадавших секций были залиты бетоном, однако шквалистый ветер успел сдуть ограждение до того, как раствор затвердел, пишет The Guardian.
Сообщается, что прямо за забором с мексиканской стороны проходит автомобильная дорога. По счастливой случайности никто не пострадал.
Позже упавшие секции «были извлечены» из Мексики и поставлены на место. Теперь их удерживает с помощью тросов строительная техника.
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