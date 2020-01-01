ВМС США приступили к размещению на подлодках ядерных боезарядов нового типа

Сегодня, 09:56

Александр Зуев

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ВМС США приступили к размещению на подлодках ядерных боезарядов нового типа

США начали оснащать баллистические ракеты, размещаемые на подводных лодках, ядерными боеголовками нового типа, отличающихся от обычных меньшей мощностью. Их опасность в том, что они снижают порог применения ядерного оружия. 

«В настоящее время ВМС США развернули новый тип боеголовок малой мощности W76-2 на подводной лодке с баллистическими ракетами Trident», – цитирует ТАСС сообщение директора информационных проектов Федерации американских ученых (ФАУ) Ганса Кристенсена. 

Недавно эта подлодка (АПЛ Tennessee) отправилась на патрулирование мирового океана. На ее борту «одна или две» ракеты с боевой частью W76-2. К настоящему времени на патрулирование, возможно, вышла и вторая АПЛ с таким же вооружением, добавил он. 

В Пентагоне эту информацию комментировать отказались, указав та то, что Соединенные Штаты никогда не подтверждают и не опровергают данных о наличии либо отсутствии ЯО где бы то ни было.

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