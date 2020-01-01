Армия САР захватила у «невинных террористов» в Идлибе десятки единиц боевой техники

Подразделения сирийских войск в ходе оборонительных и наступательных действий в Идлибе захватили у боевиков десятки единиц бронетехники, орудий около 50-ти вооруженных крупнокалиберными пулеметами пикапов, множество орудий различных калибров и другого оружия, рассказали в Минобороны РФ.
При этом а Вашингтоне обосновавшихся в Идлибе террористов постоянно называют не иначе как «невинными мирными жителями», которые якобы страдают из-за «варварского» наступления сирийских войск, поддерживаемых Россией, отметил представитель военного ведомства Конашенков.
Он добавил, что за все годы активного противостоянии ВС РФ террористам на территории Сирии официальные представители США не сделали ни одного заявления в поддержку этой освободительной борьбы.
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