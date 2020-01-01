Армия САР захватила у «невинных террористов» в Идлибе десятки единиц боевой техники

Подразделения сирийских войск в ходе оборонительных и наступательных действий в Идлибе захватили у боевиков десятки единиц бронетехники, орудий около 50-ти вооруженных крупнокалиберными пулеметами пикапов, множество орудий различных калибров и другого оружия, рассказали в Минобороны РФ.

При этом а Вашингтоне обосновавшихся в Идлибе террористов постоянно называют не иначе как «невинными мирными жителями», которые якобы страдают из-за «варварского» наступления сирийских войск, поддерживаемых Россией, отметил представитель военного ведомства Конашенков.

«По состоянию на утро 29 января в результате оборонительных действий и контрнаступления сирийских правительственных войск на границе зоны деэсклации "Идлиб" уничтожены и захвачены восемь "невинных" танков, более 15 "невинных" боевых машин пехоты, 49 "невинных" пикапов с крупнокалиберным вооружением, восемь "невинных" джихад-мобилей, четыре "невинных" ударных БЛА и десятки артиллерийских орудий разных калибров», – цитирует генерала РИА Новости

Он добавил, что за все годы активного противостоянии ВС РФ террористам на территории Сирии официальные представители США не сделали ни одного заявления в поддержку этой освободительной борьбы.