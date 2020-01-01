В Беларуси задержали директоров всех сахарных заводов

КГБ Беларуси начало расследование некоего «сахарного дела». Однако официальной информации по этому делу нет никакой: молчат правоохранители, молчат власти и даже адвокаты, которые якобы дали подписку о неразглашении, пишет «Sputnik Беларусь ».

Между тем местные СМИ продолжают муссировать эту тему, сообщая о задержании директоров сахарных заводов. Двоих из них сняли с самолета. Точнее самолет, уже летевший в Мюнхен (успел долететь до Польши), был возвращен в Минск, и с его борта увели двух руководителей.

Всего в Беларуси 4 сахарных завода, и на данный момент, если верить публикациям, задержаны все четыре директора.

По мнению экспертов, ситуация проясниться в скором времени, когда наступит срок (через 10 суток после задержания) предъявить фигурантам обвинение. Также сообщается о причастности к делу литовских предпринимателей.