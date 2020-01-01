Вместо рыбы – пластик: британский экстремал рассказал о состоянии Ла-Манша

Пролив Ла-Манш загрязнен пластиковыми отходами до такой степени, что создается впечатление, будто рыбу в нем заменили на мусор. Вдоль всего британского побережья вода загрязнена пластиком, хотя пляжи страны регулярно чистят.
Еще хуже ситуация, по его словам, в Юго-Восточной Азии: там кучи мусора на побережье достигают человеческого роста. Не лучше ситуация в Арктике, например, на Шпицбергене «пластик повсюду». «Я сам видел белых медведей, вынужденных взбираться на горы мусора», – добавил Пью.
Ранее пловец впервые в мире совершил заплыв по талым водам в Антарктиде, чтобы в очередной раз привлечь внимание людей к климатическим проблемам, приведшим к таянию «вечных» ледников. Пью провел в воде более 10 минут при температуре воздуха -20С°. При этом из одежды на нем были только плавки и шапочка.
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