Вместо рыбы – пластик: британский экстремал рассказал о состоянии Ла-Манша

Пролив Ла-Манш загрязнен пластиковыми отходами до такой степени, что создается впечатление, будто рыбу в нем заменили на мусор. Вдоль всего британского побережья вода загрязнена пластиком, хотя пляжи страны регулярно чистят.

«Полтора года назад я переплыл Ла-Манш. Не поперек, а вдоль. Заплыв длился 49 дней. За это время я увидел несколько дельфинов, одну черепаху, несколько птиц и больше ничего. Каждый пляж со стороны Великобритании был загрязнен пластиком. Как будто всю рыбу из океана просто взяли и заменили на пластик», сказал РИА Новости британский пловец-экстремал, активист экологического движения Льюис Пью.

Еще хуже ситуация, по его словам, в Юго-Восточной Азии: там кучи мусора на побережье достигают человеческого роста. Не лучше ситуация в Арктике, например, на Шпицбергене «пластик повсюду». «Я сам видел белых медведей, вынужденных взбираться на горы мусора», – добавил Пью.

Ранее пловец впервые в мире совершил заплыв по талым водам в Антарктиде, чтобы в очередной раз привлечь внимание людей к климатическим проблемам, приведшим к таянию «вечных» ледников. Пью провел в воде более 10 минут при температуре воздуха -20С°. При этом из одежды на нем были только плавки и шапочка.