Иранские СМИ: курировавший убийство Сулеймани офицер ЦРУ погиб в Афганистане

Офицер ЦРУ, координировавший операцию по ликвидации иранского генерала Сулеймани погиб в авиакатастрофе на территории Афганистана, предает агентство Mehr , уточняя, что офицера зовут Майкл Д'Андреа. Официальных заявлений по этому поводу пока нет.

Напомним, в понедельник сообщалось, что в афганской провинции Газни разбился пассажирский самолет местной авиакомпании «Ariana». Позже появилась информация о том, что борт – военный, принадлежащий ВВС США. Американцы подтвердили эту информацию. Трудность идентификации машины заключалась в том, что она упала на территорию, подконтрольную Талибану (организация запрещена в РФ). Кстати, талибы и взяли на себя ответственность за произошедшее.

Речь идет о лайнере Bombardier E-11A, выпускаемом одноименной компанией для перевозки должностных лиц (административный самолет), который без дозаправки способен преодолевать межконтинентальные расстояния, например, из США в Японию.