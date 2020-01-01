Более полусотни мигрантов пытались прорваться в ЕС через Сербию

Сегодня, 16:15

Александр Зуев

0

Image
Более полусотни мигрантов пытались прорваться в ЕС через Сербию

Порядка 60-ти из Ближнего Востока предприняли попытку прорваться с территории Сербии в Венгрию, находящейся в составе Евросоюза. Беженцы разделились на две группы и бросились на штурм пограничного заграждения. Инцидент произошел во вторник в шестом часу утра в районе пункта перехода Хоргош 2, сообщило сербское телевидение (РТС). 

Венгерские пограничники оказались наготове, действовали слаженно и спокойно. Несколько выстрелов в воздух охладило пыл большинства штурмующих, заставив их повернуть вспять. А самые упрямые, их оказалось всего 4 человека, были задержаны.  

В настоящее время Хоргош 2 закрыт, переход сербско-венгерской границы осуществляется через другие пункты пропуска.  

Чем занимались во время штурма сербские силовики, не сообщается.

Сербия Венгрия беженцы

Лента

В Ростовской области в своей квартире убиты академик РАН и его жена

Сегодня, 18:18

Иранские СМИ: курировавший убийство Сулеймани офицер ЦРУ погиб в Афганистане

Сегодня, 17:42

В Самарской области женщина-депутат из корыстных побуждений заказала убийство мужа

Сегодня, 17:03

Медики рассказали, чем опасны ночные судороги в ногах

Сегодня, 16:40

На Кубани найден доисторический камень с «микросхемой»

Сегодня, 16:35

СМИ узнали о планах Трампа предложить Израилю Иорданскую долину в обмен на мир

Сегодня, 16:22

Более полусотни мигрантов пытались прорваться в ЕС через Сербию

Сегодня, 16:15

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle