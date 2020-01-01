Более полусотни мигрантов пытались прорваться в ЕС через Сербию

Порядка 60-ти из Ближнего Востока предприняли попытку прорваться с территории Сербии в Венгрию, находящейся в составе Евросоюза. Беженцы разделились на две группы и бросились на штурм пограничного заграждения. Инцидент произошел во вторник в шестом часу утра в районе пункта перехода Хоргош 2, сообщило сербское телевидение (РТС ).

Венгерские пограничники оказались наготове, действовали слаженно и спокойно. Несколько выстрелов в воздух охладило пыл большинства штурмующих, заставив их повернуть вспять. А самые упрямые, их оказалось всего 4 человека, были задержаны.

В настоящее время Хоргош 2 закрыт, переход сербско-венгерской границы осуществляется через другие пункты пропуска.

Чем занимались во время штурма сербские силовики, не сообщается.