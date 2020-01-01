Полиция Парижа приступила к ликвидации лагеря беженцев на севере мегаполиса

Городские власти приняли решение эвакуировать жителей незаконного лагеря, сооруженного мигрантами на севере столицы Франции, а сам лагерь – снести. Полиция на своей страничке в «Твиттере » опубликовало фото посадки беженцев в автобусы и того, что после них осталось в палаточном городке. Дело каждого мигранта будет рассмотрено компетентными службами.

«Началась операция по эвакуации и предоставлению убежища обитателям незаконного лагеря на севере Парижа у въезда в Обервилье», – говорится в одном из сообщений.

Большая часть обитателей городка – беженцы из Афганистана. В меньшей степени представлен Ближний Восток и страны Африки. Всего там проживали до 1000 человек, для ночлега использовали палатки либо самодельные времянки.

Со времени создания лагеря санитарная обстановки в районе значительно ухудшилась: повсюду мусор, отходы, грязь и снующие крысы. Мало того, среди приезжих десятки наркоманов и людей с инфекционными заболеваниями. Некоторые больны туберкулезом.