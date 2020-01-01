Полиция Парижа приступила к ликвидации лагеря беженцев на севере мегаполиса

Сегодня, 11:20

Александр Зуев

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Полиция Парижа приступила к ликвидации лагеря беженцев на севере мегаполиса

Городские власти приняли решение эвакуировать жителей незаконного лагеря, сооруженного мигрантами на севере столицы Франции, а сам лагерь – снести. Полиция на своей страничке в «Твиттере» опубликовало фото посадки беженцев в автобусы и того, что после них осталось в палаточном городке. Дело каждого мигранта будет рассмотрено компетентными службами. 

 

«Началась операция по эвакуации и предоставлению убежища обитателям незаконного лагеря на севере Парижа у въезда в Обервилье», – говорится в одном из сообщений. 

Большая часть обитателей городка – беженцы из Афганистана. В меньшей степени представлен Ближний Восток и страны Африки. Всего там проживали до 1000 человек, для ночлега использовали палатки либо самодельные времянки. 

Со времени создания лагеря санитарная обстановки в районе значительно ухудшилась: повсюду мусор, отходы, грязь и снующие крысы. Мало того, среди приезжих десятки наркоманов и людей с инфекционными заболеваниями. Некоторые больны туберкулезом.

Франция беженцы лагерь

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